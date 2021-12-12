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Beşiktaş Kayserispor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler

Bu akşam oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş Kayserispor maçı hangş kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar...

Ekleme: 12.12.2021 - 17:28 Güncelleme: 12.12.2021 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kayserispor Maçı Saat Kaçta? Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler
Futbol izlemeyi seven birçok kişi 12 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olan Beşiktaş Kayserispor maçını heyecanla bekliyordu. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ise Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman ve Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta sorularıdır. Ayrıca Beşiktaş Kayserispor maçı muhtemel 11'ler de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Süper Lig'in 16. Haftasında oynanacak maçın bu akşam oynanması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın istifasından sonra oldukça gündeme gelen Beşiktaş takımının bu akşam Sergen Yalçın'la son maçı olacak. Bu sebeple Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman ve Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta sorusu en sık aratılanlar arasında bulunuyor. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Kayserispor Maçı Ne Zaman?


Beşiktaş Kayserispor maçı hakkında en çok merak edilenler arasında Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman ve Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta sorusudur. Futbol izlemeyi seven ve yakından takip eden kişi maçın gerçekleşeceği günü heyecanla bekliyordu. Beşiktaş'tan istifa eden teknik direktör Sergen Yalçın'dan sonra takıma kimin geleceği de merak konusuydu. Birçok kişi konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden tahminlerde bulunmuştu. Bu maçın ise Sergen Yalçın'la geçecek son maç olduğu belirtildi. Bu sebeple birçok kişi Beşiktaş Kayserispor maçını ilgiyle takip edecek. 12 Aralık tarihinin gelmesiyle beraber birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Maçın bu akşam 19.00'da yapılacağı belirtildi. Beşiktaş Kayserispor maç sonuçlarını da haber sitemizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.


Beşiktaş Kayserispor Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler


Beşiktaş Kayserispor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu da oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyordu. Ardından en çok aratılan sorular arasında Beşiktaş Kayserispor Maçı muhtemel 11'ler konusudur. Sergen Yalçın'ın istifasıyla gündeme gelen siyah beyazlı takım bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Kayserispor ise teknik direktörü istifa eden Beşiktaş'ın bu durumundan yararlanarak maçı kazanmayı hedefliyor. Sergen Yalçın'ın istifasından sonra Beşiktaş takımı sosyal medyaın gündemine oturmuştu. Birçok kişi yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili tahminlerde bulunuyordu. Beşiktaş Kayserispor maçı için en çok araştırılanlardan biri de muhtemel 11'lerdi. Hangi oyuncuların forma giyeceği de maçla ilgili en çok aratılan konular arasında yer alıyordu. İşte beklenen 11'ler şu maddeler halinde sıralanabilir;

Beşiktaş muhtemel 11'ler

Ersin,

Rosier,

Montero,

Vida,

Mehmet,

Atiba,

Pjanic,

Larin,

Batshuayi

Umut,

Ghezzal.

Kayserispor muhtemel 11'ler

Lung,

Onur,

Uğur,

Hosseini,

Emrah,

İbrahim,

Campanharo,

Mustafa,

Thiam

Carole,

Kemen.


Beşiktaş Kayserispor Maçı Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?


12 Aralık Pazar günü oynanacak maç hakkında birçok detay merak ediliyor. En çok araştırılanlar arasında ise Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda sorusudur. Beşiktaş Kayserispor maçı beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek. Vodefon Park Arena'da oynanacak maçın saat 19.00'da yapılması bekleniyor.

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