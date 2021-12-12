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Berfin Özek yüzünü asitle yakan Casim Ozan Çeltik'i affetmişti! Şimdi evlendiler!

Berfin Özek yüzünü tanınmaz hale getiren Casim Ozan Çeltik ile evlendi.

Ekleme: 12.12.2021 - 18:48 Güncelleme: 12.12.2021 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Berfin Özek yüzünü asitle yakan Casim Ozan Çeltik'i affetmişti! Şimdi evlendiler!Tarihler 15 Ocak 2019'u gösterdiğinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek dersaneden çıkıp evine giderken bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğramıştı. Casim Ozan Çeltik saldırının ardından tutuklanıp 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken daha sonra Berfin Özek verdiği karardan pişman olarak şikâyetini geri çekmişti. Casim Ozan Çeltik'in son duruşmada tahliye olmasının ardından evlenmeye karar veren Berfin Özek dün yüzünü tanınmaz hale getiren Casim Ozan Çeltik ile evlendi.

İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.

Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, PİŞMAN OLDU

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi.

Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek'in evliliği sosyal medyada paylaşıldı.
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