Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak

Bakan Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Meclis Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamaları şöyle:Biz bu zihniyetle yeni tanışmıyoruz. Yıl 1968, konuşanlar aynı muhalefet partisi… Ne demişler? 'Boğaz Köprüsü Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir' Biz bu zihniyetle mücadele ederek bu kadar projeleri yaptık. 1. Boğaz Köprüsü'nden günlük 200 bin araç geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250 bin araç geçiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden 60 bin araç geçiyor. Marmara'yı 540 bin vatandaşımız kullanıyor. Size kalsa bunların hiçbirini yapmayacaktık.Antalya Havalimanı'nda kapasite doluluğundan iç ve dış hatlar terminali yapmamız gerekiyordu. Maliyeti de 765 milyon Euro idi. Biz buna devletin kasasından 1 kuruş çıkmasın diye 2027 yılından sonraki 25 yılın gelir getirici ihalesini yaptık. Devlete en çok gelir getirecek, devlete 8,5 miyar Euroluk garanti taahhüdü veren firma bu işi kazandı. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon Euroluk bir yatırım ve devletin kasasına girecek 8,5 milyar Euro. Bunun da yüzde 25'i peşin olarak 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek. Bürokratları tehdit edenlere, yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı bir ders olsun. Vatandaşımız bunları çok iyi biliyor.Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız. 2022 yılında milli elektrikli tren raylarda olacak.Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz.Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak.Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık.Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, hastanenin yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar. İBB'den devraldığımız metroyu 18 ay gibi rekor bir zamanda tamamlayarak 4 ay sonra vatandaşımızın hizmetine açıyoruz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin, 'Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hâkimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Bugün, Boğaz'da ortalama bekleme süresi, yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi gemi trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmektedir. Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal'ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık' açıklamasını yaptı.