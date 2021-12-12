Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'
Asgari ücrete yapılacak zam için nefesler tutuldu. Türkiye merakla asgari ücretin ne kadar olacağını beklerken AK Parti'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır. Yarın açıklanacak asgari ücret zammı" dedi.
Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken açıklanacak rakam milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.
CİDDİ ARTIŞ OLACAK
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, 'Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim.' dedi.
'BAYRAM HAVASI YAŞATACAK'
TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu.
Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.
'ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK'
Bakan Bilgin, konuşmasında Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var' dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği oran açıklanacak.
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz katıldığı özel yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Yılmaz'ın açıklamarından satır başları;
Asgari ücret bütçede belirlenen bir rakam değil fakat asgari ücreti artırdıysanız, küçük işletmeler zorlanmasın istiyorsanız kamudan destek sağlanabilir.
ENFLASYONUN ÜSTÜNDE OLACAK
Asgari ücret, emekli zammı tüm bunlar enflasyona vatandaşımızı ezdirmemek için çalışmalar yapılıyor.
Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır.