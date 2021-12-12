  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'

Asgari ücrete yapılacak zam için nefesler tutuldu. Türkiye merakla asgari ücretin ne kadar olacağını beklerken AK Parti'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır. Yarın açıklanacak asgari ücret zammı" dedi.

Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'
Ekleme: 12.12.2021 - 21:45 Güncelleme: 12.12.2021 - 22:01 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'
Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken açıklanacak rakam milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.

CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, 'Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim.' dedi.

'BAYRAM HAVASI YAŞATACAK'

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu.

Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.

'ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK'

Bakan Bilgin, konuşmasında Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var' dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği oran açıklanacak.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz katıldığı özel yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz'ın açıklamarından satır başları;

Asgari ücret bütçede belirlenen bir rakam değil fakat asgari ücreti artırdıysanız, küçük işletmeler zorlanmasın istiyorsanız kamudan destek sağlanabilir.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE OLACAK

Asgari ücret, emekli zammı tüm bunlar enflasyona vatandaşımızı ezdirmemek için çalışmalar yapılıyor.

Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır. 
Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillerin yüzüne vurdu: Siz yaktınız biz yeniden inşa ettik
Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Avcılar'da kaza: İETT otobüsleri birbirine çarptı
Melih Gökçek'kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara cevap verdi: Şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz
İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...
Kur operasyonu sonrası hortlayan Ahmet Necdet Sezer CHP etkinliğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dibinden ayrılmıyor
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi