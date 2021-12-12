Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'

Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken açıklanacak rakam milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor.Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, 'Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim.' dedi.TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu.Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.Bakan Bilgin, konuşmasında Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var' dedi.13 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek son toplantının ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği oran açıklanacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz katıldığı özel yayında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.Asgari ücret bütçede belirlenen bir rakam değil fakat asgari ücreti artırdıysanız, küçük işletmeler zorlanmasın istiyorsanız kamudan destek sağlanabilir.Asgari ücret, emekli zammı tüm bunlar enflasyona vatandaşımızı ezdirmemek için çalışmalar yapılıyor.Asgari ücrete yapılacak zam enflasyonun üzerinde olacaktır.