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12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var? 12 Aralık Aralık Yayın Akışı

12 Aralık Pazar günün gelmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, 12 Aralık Pazar günü hangi diziler var mı? 12 Aralık yayın akışı nedir? İşte merak edilenler..

Ekleme: 12.12.2021 - 15:11 Güncelleme: 12.12.2021 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var? 12 Aralık Aralık Yayın Akışı
Pazar günü televizyon keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından yayın akışı merak ediliyor. Bu sebeple en çok araştırılanlar arasında 12 Aralık Pazar yayın akışı ve 12 Aralık hangi diziler var sorusudur. Birçok dizinin yeni sezona başlamasıyla dizi sektöründe büyük bir rekabet oluştu. İzleyiciler de sevdiği dizileri kaçırmamak için konuyla ilgili detayları ilgiyle takip ediyor. Bu kapsamda en çok aratılanlardan biri de 12 Aralık Pazar yayın akışı oldu. Bugün hangi diziler var sorusu için haberimizi takip edebilirsiniz. 12 Aralık Pazar günün gelmesiyle birçok kişi dizi ve film izlemek için konu hakkında birçok araştırma yapılıyor.

12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var?


Pazar akşamları tatil keyfi yapmak ve sevdiği dizileri izlemek isteyen birçok kişi 12 Aralık Pazar günü hangi diziler var 12 Aralık Pazar yayın akışı oldukça merak ediliyor. Dizilerin yeni sezona başlangıç yapmasının ardından birçok detay merak ediliyor. İşte 12 Aralık 2021 yayın akışı;


12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var?

ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:35 Dizi TV
12:20 Destan Kardeşlerim
15:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Cehennem

KANAL D Yayın Akışı

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi
15:45 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Sadakatsiz

STAR TV Yakın Akışı

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Annemizi Saklarken
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Annemizi Saklarken
23:30 Kaderimin Oyunu

12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var?

FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elbet Bir Gün
00:15 Yasak Elma

TRT 1 Yayın Akışı

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:45 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Sürünün Zor Yolculuğu
13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 3'Te 3
01:40 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Banker Bilo

TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 Kırmızı Oda
15:45 O Ses Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

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