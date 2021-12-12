12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var? 12 Aralık Aralık Yayın Akışı

12 Aralık Pazar Günü Hangi Diziler Var?

Pazar günü televizyon keyfi yapmak isteyen birçok kişi tarafından yayın akışı merak ediliyor. Bu sebeple en çok araştırılanlar arasındavevar sorusudur. Birçok dizinin yeni sezona başlamasıyla dizi sektöründe büyük bir rekabet oluştu. İzleyiciler de sevdiği dizileri kaçırmamak için konuyla ilgili detayları ilgiyle takip ediyor. Bu kapsamda en çok aratılanlardan biri deoldu. Bugün hangi diziler var sorusu için haberimizi takip edebilirsiniz. 12 Aralık Pazar günün gelmesiyle birçok kişi dizi ve film izlemek için konu hakkında birçok araştırma yapılıyor.Pazar akşamları tatil keyfi yapmak ve sevdiği dizileri izlemek isteyen birçok kişivaroldukça merak ediliyor. Dizilerin yeni sezona başlangıç yapmasının ardından birçok detay merak ediliyor. İşte07:30 ATV'de Hafta Sonu10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet11:35 Dizi TV12:20 Destan Kardeşlerim15:35 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 Kim Milyoner Olmak İster?00:20 Cehennem07:30 Konuştukça08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim09:45 Magazin D Pazar12:00 Arda ile Omuz Omuza13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik14:00 Kara Murat: Fatih'in Fedaisi15:45 Camdaki Kız18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu20:00 Yargı00:15 Sadakatsiz08:30 Çizgi Film Kuşağı09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk11:00 Tülin Şahin ile Moda12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk14:00 Annemizi Saklarken16:00 Kaderimin Oyunu18:45 Star Haber20:00 Annemizi Saklarken23:30 Kaderimin Oyunu08:30 Çalar Saat Hafta Sonu11:15 Aşk Mantık İntikam13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi15:30 Yasak Elma19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu20:30 Elbet Bir Gün00:15 Yasak Elma04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı04:45 Muhteşem Kraliçe05:50 Yeşil Deniz08:45 Payitaht 'Abdülhamid'11:50 Enine Boyuna (Canlı)13:00 Sürünün Zor Yolculuğu13:45 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Teşkilat (Altyazılı)00:15 3'Te 301:40 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)03:50 Yeşil Deniz (Altyazılı)06:00 Yeni Gelin10:00 Pazar Sürprizi13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Aziz18:45 Hafta Sonu Ana Haber20:00 Tosun Paşa21:45 Banker Bilo06:30 Oynat Bakalım08:30 Çook Yaşa09:45 10 Yaş Genç10:30 Gazete Magazin12:30 Kırmızı Oda15:45 O Ses Türkiye20:00 MasterChef Türkiye