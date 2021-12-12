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12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 12 Aralık koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Ekleme: 12.12.2021 - 20:31 Güncelleme: 12.12.2021 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.

VAKA SAYILARI 18 BİNİN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 22 bin 648 kişi iyileşti.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.03, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON VARYANTI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.' dedi

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU:


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