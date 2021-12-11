Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu sabah Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesinin onaylandığını bildirdi. Bakan Muş, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam." dedi.