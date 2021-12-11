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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Şentop, bütçe görüşmelerindeki gerilimi değerlendirdi, herkesin Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranması gerektiğini belirtti. Şentop, erken seçim tartışmalarına dair soruya da yanıt verdi, "Yeni sistemde bu tartışma çok gereksiz. İstikrar var." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Ekleme: 11.12.2021 - 12:48 Güncelleme: 11.12.2021 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık İstanbul Ofisi'nde düzenlendiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu, yeni sistemle birlikte istikrara kavululduğunu ifade etti. Şentop, erken seçim talepleri için de, "Yeni sisteme adapte olamayanlar olabilir" dedi.

Şentop, TBMM'deki bütçe görüşmelerindeki gerilimleri de değerlendirdi, "Yeni bir düzenlemeye gerek yok. Herkes Meclis'in iç tüzüğüne uygun davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GERİLİMLER

Fiziki müdahaleye varan müdahaleler yanlış. Sürekli kürsüdeki hatibin sözünü kesene uyarma cezası verilir. Meclis'in çalışma ortamını bozana da uyarılmadan kınamaya kadar ceze verilir. İç tüzükte açık. Ben arkadaşlarıma disiplin cezası verilsin demiyorum. Ama verilmeyince da bu şekilde tansiyon yükseliyor. Bunun için ayrı bir düzenleme yapmaya gerek yok herkesin tüzüğe uygun davranması gerekir.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI GEREKSİZ"

Erken seçim TBMM'deki vekillerin ortak kararıyla Meclis'te çoğunluk aranarak veya Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi halinde gerçekleşiyor. Erken seçimin gerçekleşmesi için çok zorlaştırıcı şartlar konulmuş, 2002'den önce sürekli vaktinden önce seçimler yapılmış. Biz yeni sistemle siyasi iktidarı sağlamayı düşünmüştük.

Hukuken erken seçim paradigmalarımız değişti. Erken seçim tartışmaları yeni sistem nedeniyle çok gereksiz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Seçim kanununda yapılan değişiklikler bir yıl sonra uygulanabilir diyor Anayasa. Yeni Anayasa konusunda çok şey gündeme geliyor. Yeni Anayasa tartışması açılınca tartışmayı sıfırdan açmaya çalışanlar var. Bunları Türkiye aştı. 2012-2013 yılında tüm siyasi partilerin teklifleri oldu. Dünyada ülke adedince parlamenter sistem vardır diyebiliriz.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi'ni tuhaf kullanıyor arkadaşlar. Bu yürütmenin güçlendirilmesi için parlamenter sistemde bazı değişiklikler yapılmış. Tartışma yapılabilmesi için somut teklifler ortaya konulmalı.

Yeni sistemde yürütme güçlü diyorlar. Siz ne öneriyorsunuz deyince yürütmenin güçlü olduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar.

BAE İLE TEMASLAR

BAE toplantılara katıldı. Güzel bir görüşme geçti. İlişkileri ileri düzeye taşıma noktasında niyetler var. Elimizdeki veriler ekonomik ticari anlamda önceki yıllarda da düzeyini korumuş. Tarihi köklü bağlar var. Şimdi farklı bir yöne gidiyor. Ziyaretler devam edecek.
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