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Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

İstanbul'da Thodex gibi Smart Trade Coin isimli kripto para borsası tarafından dolandırıldıklarını öne süren bir grup yatırımcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur avukatlarından Adem Ay, binlerce insanın dolandırıldığını ve yaklaşık 2 milyar doların buharlaştığını belirterek, coin şirketi ile 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını ve tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Ekleme: 10.12.2021 - 12:54 Güncelleme: 11.12.2021 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu.

Ponzi, saadet zinciri, piramit yapı adı altında kripto para borsasına kayıt edilen insanların paraları, bir süre sonra buharlaştı. Hesapları boşaltılanlar veya dondurulduğu için parasını çekemeyenler soluğu savcılıkta aldı.

Smart Trade Coin şirketi ve 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını, şüpheli yöneticilerin tutuklanmasını isteyen şikayetçilerin avukatları, 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yatırım tavsiyesi verme' suçlarının işlendiğini öne sürdü.

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Hesapları boşaltılan mağdurların paralarının nereye aktarıldığını savcılığın araştırması gerektiğini belirten Ay, 'Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamış' diye konuştu.

Avukat Ay, yatırımcıların hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde 'dondurulmuş' uyarısı yapıldığını ve paralarını geri alamadıklarını anlattı.

Smart Trade Coin mağdurlarından olduklarını söyleyen bazı şikayetçilerin açıklamaları ise şöyle:

* Nimet An: 6 ay oldu şikayetçi olalı. Bir sonuç çıkmadı. Elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var. Eşim kendini astı. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, lütfen sesimizi duysunlar. 40 bin lira elden verdim, 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar.

'AYLIK YÜZDE OTUZ KAZANÇ VAAT ETTİLER'

* Mehmet Güvenç: Normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bize 'Arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde otuzunu vereceklerdi. 'Bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız' dediler.

'5 DAİREMİ SATIP PARASINI VERDİM'

* Kafiye Çelebi: 2016 yılında dolandırıcılarla tanıştım. O zamanlar 30 bin dolar verdim. Kaybım 300 bin dolar. 12 bin 500 dolar bir kızıma, 12 bin 500 dolar diğer kızıma, bir de küçük oğluma 5 bin dolarlık kripto para almıştım. Aşağı yukarı 90 bin dolar para ödedim o zaman. Elimde nakit param vardı, 5 tane de dairemi sattım. Allah belalarını versin. Ben 3 ay kendime gelemedim. Aradığım zaman bir türlü telefonlara çıkmadılar. Devletin savcısından, hakiminden yardım istiyoruz. İntihar edenler oldu, lütfen sesimizi duyun!
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