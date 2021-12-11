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Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meclis kürsüsünde CHP'li vekillerin yüzlerine "25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz" dedi.

Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Ekleme: 11.12.2021 - 23:40 Güncelleme: 11.12.2021 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda bugün Sağlık Bakanlığı, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görüşmeleri yapıldı.

Görüşmelerde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine 'Şimdi bize 3 yıldır bakansınız, ne değişti diyorsunuz. diyen CHP'lilere yanıt verdi.

'25 YILDIR YÖNETTİĞİNİZ İZMİR'DE BANA BİR TANE BAŞLATTIĞINIZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GÖSTEREBİLİR MİSİNİZ?'

'Ben neler yaptığımı anlattım, anlatıyorum.' diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

'Ama soruyorum sizlere: Siz 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana bir tane başlattığınız kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz?!

3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde kaç tane kentsel dönüşüm projesi başlattınız? Kaç tane yeşil alan projesi başlattınız? Kaç tane atık su arıtma tesisi projesi başlattınız?

'GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN MAĞRUR İZMİR'İNİ MAĞDUR ETTİNİZ'

Siz kızıyorsunuz ama yine söyleyeceğim, 25 yılda Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız.'
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
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