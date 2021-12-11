  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri öğrenci alımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığını, tek bentteki hükmün iki bent halinde düzenlendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
Ekleme: 11.12.2021 - 16:43 Güncelleme: 11.12.2021 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı


Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı internet sitelerinde, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili "MSB'den cinsel hayat yönetmeliği" başlıklı haberlere yer verildiğini belirtti.

"Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan bir düzenleme bulunmadığını vurgulayan Bakanlık kaynakları, tek bentteki hükmün iki bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini bildirdi.

Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik bir düzenleme olduğunu kaydeden Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Göreve geldikten sonra bugün iş dünyasıyla ilk toplantısını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, piyasalardaki hareketlilik için çözüm arayışında.
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Asgari ücrette 'kırmızı çizgi': İşte 2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar!
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Almanlardan Selahattin Demirtaş'a 'İnsan Hakları' ödülü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 'Tazminat hakkı' geliyor... .
Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
İzmir'de bazı iş yerlerini su bastı
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi