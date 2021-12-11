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MHP Lideri Devlet Bahçeli logoyu paylaşıp duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu sosyal medyadan ilan etti. Bahçeli, "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır." dedi. .

Ekleme: 11.12.2021 - 18:09 Güncelleme: 11.12.2021 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Devlet Bahçeli logoyu paylaşıp duyurdu: Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu
'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruldu. Vakfın logosunu paylaşan MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli açıklamasında şunları söyledi; Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır..

Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir.

Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır.

"TARİHİ BİR ADIM ATILMIŞTIR"

Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal'dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ta kendisidir. Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır..

Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir.

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