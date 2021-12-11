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MHP Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu açıkladı. Bahçeli vakfın kuruluşunu "tarihi bir adım attık" diyerek duyurdu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Ekleme: 11.12.2021 - 16:04 Güncelleme: 11.12.2021 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu tarihi bir adım attık diyerek duyuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır.

DAVAMIZIN HAMURUYLA YOĞRULMUŞ BİR LİDERDİR
Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir.

Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları'dır.

TÜRKEŞ BEY MİLLETİNE VE ÜLKÜCÜ ÖMÜRLERE MAL OLMUŞTUR
Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal'dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in ta kendisidir.

TARİHİ BİR ADIM ATTIK
Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.

Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir.

Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.
MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
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