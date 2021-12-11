Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Türkiye savunma sanayiinde her geçen gün gücüne güç katıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı'nın (METİ), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. METİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine; karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolik ayaklara sahip. Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araç dışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Büz gibi erişimi zor bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise tutup çekebiliyor. Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma,kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

Türk savunma firmalarının ürettiği yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Çalışmalarıtamamlanan yerli ve milli araç METİ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.Mehmetçiğin sahadaki yeni yardımcısı olan METİ, araç dışına çıkmadan el yapımıpatlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıylaüretildi.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 'Başkanlığımız ile BMCOtomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan Taktik Tekerlekli Araçlar-2Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde yolve güzergah aramalarında şüpheli noktaların araç dışına çıkmadan mayın ve elyapımı patlayıcı maddelere yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahaleyapabilmek amacıyla METİ aracı kabul faaliyetleri tamamlanarak KaraKuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez alınmıştır' dedi.METİ'NİN ÖZELLİKLERİMETİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine;karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolikayaklara sahip.Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araçdışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Büz gibi erişimi zorbölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri isetutup çekebiliyor.Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sertzemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesmegibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.