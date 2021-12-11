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Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Türkiye savunma sanayiinde her geçen gün gücüne güç katıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı'nın (METİ), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı. METİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine; karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolik ayaklara sahip. Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araç dışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Büz gibi erişimi zor bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise tutup çekebiliyor. Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma,kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.

Ekleme: 11.12.2021 - 11:35 Güncelleme: 11.12.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Türk savunma firmalarının ürettiği yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Çalışmaları
tamamlanan yerli ve milli araç METİ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.
Mehmetçiğin sahadaki yeni yardımcısı olan METİ, araç dışına çıkmadan el yapımı
patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla
üretildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, 'Başkanlığımız ile BMC
Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan Taktik Tekerlekli Araçlar-2
Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde yol
ve güzergah aramalarında şüpheli noktaların araç dışına çıkmadan mayın ve el
yapımı patlayıcı maddelere yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale
yapabilmek amacıyla METİ aracı kabul faaliyetleri tamamlanarak Kara
Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez alınmıştır' dedi.

METİ'NİN ÖZELLİKLERİ
METİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine;
karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolik
ayaklara sahip.

Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araç
dışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Büz gibi erişimi zor
bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise
tutup çekebiliyor.

Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert
zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesme
gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.


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