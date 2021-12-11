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Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nun perde arkasında yaşanan diploması trafiğine ulaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşılarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" şeklinde İnterpol'e çağrıda bulunmuştu.

Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Ekleme: 11.12.2021 - 09:20 Güncelleme: 11.12.2021 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği


İçişleri Bakanlığı ise, İnterpol'e üye ülke bakan ve temsilcilerine verilmek üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü gibi faaliyette bulunduğuna dair dosya hazırladığı öğrenildi. FETÖ'nün Afrika yapılanmasına darbe indirilebilmesi için özellikle Afrika ülkeleri bakan ve temsilcileri ile görüşmeler yapan Türk heyeti, Afrika ülkelerinde faaliyette bulunan FETÖ mensuplarının isimleri ve kuruluşlarının yer aldığı dosyaları bildirip, FETÖ okullarının da Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebinde bulundu.

İNTERPOL'DE ARTIK SÖZ SAHİBİYİZ

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Interpol Genel Kurulu'nda ilk turda 151 üye ülkeden 55'inin oyunu alarak İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine 2 ay gibi kısa sürede başarılı bir kampanya çalışması yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in seçilmesi ile birlikte Türkiye ile Interpol'ün ilişkileri bağlamında yeni bir sayfa açıldı. Genel kurulda; 169 ülkeden 16'sı bakan olmak üzere 685 katılımcı yer aldı. İnterpol İcra Komitesinde bir başkan, 3 başkan yardımcısı ve 9 üye olmak üzere 13 kişi ve her kıtadan üyeler yer alıyor. Yılda 3-4 kez toplanan İcra komitesi, üye ülkeler ile ilgili önemli kararlara imza atıyor. Interpol-Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel'in İcra Komitesi Avrupa Kıtası üyeliğine seçilmesi ile birlikte ülkemizin menfaatleri doğrultusunda kararlara imza atılmasının yanında haklılığı ve duruşunu da en iyi şekilde göstermiş olacak.

FETÖ'NÜN AFRİKA YAPILANMASINA DARBE

İnterpol Genel Kurulu'nun perde arkasında yaşanan diploması trafiğine SABAH ulaştı. İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, terör örgütünün dışında istihbarat örgütü gibi faaliyette bulunduğuna dair dosya hazırladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın temsil ettiği Türk heyeti İnterpol'e üye ülkelerin bakan ve temsilcileri ile görüştü. FETÖ'nün Afrika ülkelerindeki yapılanmalarına darbe indirilebilmesi için Afrika ülkelerinin bakan ve temsilcileri ile bir araya gelen Türk heyeti, ülkelerindeki FETÖ mensuplarının isimleri ve kuruluşlarının yer aldığı listeyi ilgililere bildirirken, FETÖ okullarının da Türkiye Maarif Vakfına devredilmesi talebinde bulundu. Afrika ülkesi bakan ve temsilcileri, dosyaları inceleyeceklerini ve gerekli adımları atacaklarının bilgisini paylaşıldı.

İNTERPOL, 839 FETÖ MENSUBUNUN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİNİ REDDETTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 839 FETÖ mensubuna yönelik kırmızı bülten çıkarılması talebine İnterpol, FETÖ'nün Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir terör örgütü olmamasını gerekçe göstererek reddetti. İnterpol'ün kırmızı bülten çıkardığı tek isim ise darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe oldu.


123 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İnterpol, FETÖ mensuplarına yönelik kırmızı bülten çıkarmamasına rağmen MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda dünya genelinde 123 FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi.
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