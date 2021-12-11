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CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...

Adana Seyhan Belediyesi, 800 haneli mahallenin bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. Şirket yola moloz dökünce mahalleye ulaşım 4 kilometre uzadı. Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar Zeydan Karalar'a tepki göstererek, "Burası hızlı tren yolu üst geçidi yapıldı böyle bir noktayı satıyorsunuz. Bunu yaparak aynı zamanda devlete zarar veriyorsunuz." ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Ekleme: 11.12.2021 - 13:41 Güncelleme: 11.12.2021 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Adana'da Seyhan Belediyesi, 2017 yılında ilçeye bağlı 800 haneli Zeytinli Mahallesi'nin 100 metre uzunluğundaki bağlantı
yolunu özel bir şirkete sattı.

4 yıl boyunca yolun kullanılmasına izin veren şirket, ekim ayında moloz döküp yolu kapattı. Mahalleli artık, 4 kilometre ilerideki
başka bir yolu kullanarak evlerine ulaşabiliyor.

70 yıldır yol olarak kullanılan yol şu anda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar tarafından Seyhan Belediye
Başkanı yaptığı dönemde satıldı. Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.
Şehmus Uçar'ın canlı yayında aktardıkları:

"1958 yılında Seyhan Belediyesi'nde çizilen imar planına göre 22 metrelik bir yol olarak görünüyor. 2017 yılına
kadar da burası yol olarak görünüyordu. Zeydan Karalar buranın satışını fabrikaya gerçekleştirdi.
Burası okul yolu ve iki köyü birleştiriyor. Burası hızlı tren yolu üst geçidi yapıldı böyle bir noktayı satıyorsunuz.
Bunu yaparak aynı zamanda devlete zarar veriyorsunuz.

Şimdi bunu yaparak devlete zarar veriyorsunuz. Devlet Demiryolları başka bir noktada üst geçit ve hemzemin
geçit yapmak zorunda kalacak. Buranın hak ettiğinin çok altında da satıldığına inanıyoruz."
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CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
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