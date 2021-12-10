Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı.Hastanenin acil servisinde henüz belirlenemeyen nedenle oksijen tüpü patladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Patlama sırasında yaralanan bir hemşire ile bir temizlik personeli tedavi altına alındı.Hastane başhekimi Özcan Pişkin, olay yerine gelerek bilgi aldı.