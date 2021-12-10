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Yaralı ata eziyet isyan ettirdi: Bu kadar vicdansız olmayın

Edirne'de ata yapılan vicdansızlık 'pes' dedirtti. Yaralı halde yük arabası çektirilen hayvan yürümekte zorlanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Atı o halde gören kişiler, ''Bu kadar vicdansız olmayın. Bu nedir?'' dese de tepkilerin odağındaki kişi sözlere aldırmadan yoluna devam etti. Zabıta ekipleri yaralı at ve sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekleme: 10.12.2021 - 09:14 Güncelleme: 10.12.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Yaralı ata eziyet isyan ettirdi: Bu kadar vicdansız olmayınEdirne’nin Keşan ilçesinde yaralı halde yokuş yukarı yük arabasını çekmekte zorlanan at, görenlerin tepkisini topladı. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi yoluna devam etti.

''BU KADAR VİCDANSIZ OLMAYIN''

İstiklal Caddesi’nde Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine doğru giden yük arabasına bağlı yaralı at, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yaralı halde yük arabasını çekmekte zorlanan atı gören vatandaşlar, sahibine tepki gösterdi. Yolda durarak "Bu nedir? Bu kadar vicdansız olmayın" diyerek atın sahibine seslenen vatandaşlara atın sahibi, hayvanın daha önceden yaralandığını söyleyerek uzaklaştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepki topladı.

AT SAHİBİ ARANIYOR

Zabıta ekipleri yaralı at ve sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, yaralı atın yük arabası çekmesinin vicdanlara sığmayan bir görüntü olduğunu söyledi.

Duyarlı bir vatandaşın bu anı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığını belirten Cebeci, şunları kaydetti: "Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar hemen zabıta, polis yada belediyenin 153 numaralı hattını arayarak bilgi vermelidir. At bir yük hayvanı olabilir ancak gereğinden fazla yük yüklemek ya da yaralı şeklide çalıştırmak vicdanlara sığmaz.

Zabıta ekipleri bunun bulunması için çalışma başlattı. Keşan Belediyesi ilçedeki at sahiplerine triportör dağıttı. Bu çok güzel bir projeydi ancak bu yaralı atın kayıtlı olmadığını düşünüyoruz. Bir an önce bulunup tedavi edilmelidir."
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