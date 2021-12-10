Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.İFADESİ ORTAYA ÇIKTITahir Güven cinayetinin işlendiği gün gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalka ifadesinde; "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur" dedi."HDP İÇİNDE GENÇLİKTEN SORUMLUYDU"Emin Kalkan cinayeti işlediğini ileri sürdüğü Miraz isimli şahıs ile yaklaşık 4 ay önce bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Miraz isimli şahsın HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyleyen Kalkan; "Bana HDP içerisinde gençlikten sorumlu kişi olarak faaliyet yürüttüğünü söyledi. Bana Cizre ilçesinde gençleri bir araya getirerek gençlere silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunarak tekrar hendek-barikat dönemindeki gibi örgütü güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bende aynen işlere girmek istemediğimi açıkça söyledim. Daha sonra bana numarasını verdi. Şuan numarayı hatırlamıyorum. Telefonuma Miraz olarak kaydettim. Daha sonra ayrıldık" dedi.Olaydan 2 gün önce evinin yakınında Miraz isimli şüphelinin yanına geldiğini ifade eden Kalkan şöyle konuştu; "Miraz isimli şahıs bana 3 seferdir gözaltına girip çıktığımı ve devlet ile anlaşarak gözaltına çıkabildiğimi söyledi. Beni Ajanlıkla suçladı. Bana belindeki silahı gösterdi. Ben bunun üzerine korktum ve kendisine kimseyle ilgili herhangi bir bilgi vermediğimi söyledim. Bunun üzerine benden bir adet açık hat istedi. Bende korktuğum için teklifini kabul ettim. Ertesi gün hattı teslim etmek üzere anlaştık. Ertesi gün ben 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım. Ancak hattın numarasını bilmiyordum. Bu hattın parasını ben verdim. Miraz benden önceki gün buluştuğumuz yerde hattı aldı. Elinde 3 tane telefon ve modem olduğunu düşündüğüm bir cihaz vardı. Aldığım hattı cihazlardan birine taktı. Yıldız 101 kareyi tuşladı. Bir telefon numarası çıktı. Bu telefon numarası aldığım hattın numarasıdır. Başka bir telefondan bir kadın şahsı aradı. Çıkan telefon numarasını ona söyledi. Daha sonra aldığım hattı taktığı telefona bir kod geldi ve ben bu sırada telefona WhatsApp kurulduğunu anladım. Ayrıca daha sonra Miraz da bana WhatsApp kurduğunu ve telefonumda internet tanımlı olduğunu ve kullanabileceğimi söyledi. Daha sonra bana önceden yaptığı gibi gençlik yapılanması içinde yapacağı faaliyetlerden söz etti ve benim de katılmamı istedi. Ben tekrardan kendisini reddettim. Bunun üzerine bana ertesi gün bir uyuşturucu baronu ile görüşeceğini ve benimde yanında olmamı istedi. Bende kabul ederek eve gittim.""BENİM İŞİM TAMAMDIR"4 Aralık günü saat 17:00 sıralarında Miraz ile buluştuklarını belirten Kalkan; "Benim yüzüm açıktı. Miraz'ın kapüşonu kapalıydı. Buluştuğumuz yer Ak sokaktı. Miraz bana alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, onunla görüşmeye gideceğini benimde yanında olmamı istedi. Ben istemediğimi söylememe rağmen ısrarları üzerine korkudan teklifini kabul ettim ve sokaklara doğru yürümeye başladık. Bu sırada telefonu sürekli çalıyordu. Telefonu açtığı zaman benden uzaklaşıyordu. 2-3 saniyelik, kısık sesle konuşmalar yapıp telefonu kapatıyordu. Genellikle geçtiğimiz sokakların isimlerine bakıyor her sokakta telefonla görüştüğünü gözlemledim. Daha sonra bir sokağa girdik. Bana burada beklememi söyledi bende bekledim. Miraz hemen yan sokağa hızlı adımlarla girdi. Sokağa girince benim görüş açımdan çıktı. Ben kendisini görmedim. Görüş açımdan çıktıktan sonra 4-5 saniye sonra birden fazla el silah ateş sesi duydum. Birkaç saniye aradan sonra tekrardan birkaç el silah sesi duydum. Ben mermilerin bana sıkıldığını düşünerek kaçmaya başladım. Peşimden Miraz'ın geldiğini gördüm. Ben korkudan daha hızlı koşmaya başladım. Yaklaşık 400-500 metre koştuk. Bizim evin yakınlarına kadar geldik. Burada Miraz beni durdurdu. Telefonumu istedi. Telefonum içinden hattımı çıkarıp sim kartımı bana verdi. Telefonumu cebine koydu. Ben ne olduğunu sorduğum zaman bana gülerek 'benim işim tamamdır' dedi ve ayrıldı. Ben de korktuğumdan kendi evime geldim. Daha sonra yemek için 'amcamın evine gittim. Eve gittiğim zaman evde bulunan kişiler Cudi Mahallesinde Tahir Güven isimli şahsın öldürülmüş olduğunu söylediler. Bende Miraz'ın silahla ateş ettiği kişinin Tahir Güven olabileceğini orda anladım. Evden dışarı çıktığımızda ikametimiz önünde polisler olduğunu gördüm beni aradıklarını anladım. Korkudan polise o zaman teslim olamadım. Ablamın evine gittim. Olay gecesinde polis ekipleri tarafından ablamın evinde yakalandım" dedi.MİRAZ PKK/KCK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE CİNAYETİ İŞLEDİTahir Güven'in öldürülmesi olayında hiçbirşey yapmadığını ifade eden Kalkan; "Benim kesinlikle Tahir Güven isimli şahsın öldürülmesi olayında bir dâhilim yoktur. Ben kendisi ile cinayet olayı hakkında herhangi bir keşif faaliyetinde bulunmadım. Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi gerçekleştirmiştir. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir. Bu kişinin herhangi bir kişiden talimat alıp almadığına yönelik bilgim yoktur." dedi.