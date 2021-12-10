  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü alarm veriyor. Tuz Gölü'nde 1987'de yüzey doluluk oranı 92 bin 562 hektarken aradan geçen yıllarda yüzey doluluk oranı 32 bin 552 hektara düştü. Bu da Tuz Gölü'nün yüzde 65'inin kuruduğunun acı bir göstergesi. İşte Tuz Gölü'ndeki acı durumun fotoğrafları...

Ekleme: 10.12.2021 - 10:37 Güncelleme: 10.12.2021 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor.

Ankara, Konya ve Aksaray arasında yer alan Tuz Gölü, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl alanı, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor. Gölle ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, AA
muhabirine, Tuz Gölü ve çevresinde özellikle 2000 yılından itibaren yer altı ve yer üstü suyu miktarında çok çarpıcı bir azalma gözlendiğini söyledi.

Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Elhatip, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1750 metreküpe kadar gerilediğini vurgulayarak 'Türkiye'nin su kaynaklarının zengin, yer altı ve yer üstü sularının bol, göllerinin ve akarsularının çok olduğunu söylüyorduk ama maalesef şu anda küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına girdik. 2030'da nüfusumuz 100 milyona ulaştığında, kişi başı kullanılabilir su miktarımız 1000 metreküp olacak ve su fakiri sınıfına gireceğiz.' diye konuştu. Elhatip, Türkiye'de yağış bakımından en fakir bölgenin İç Anadolu, bölgenin en az yağış alan bölümünün de Tuz Gölü Havzası olduğuna dikkati çekti.

Tuz Gölü'nün güneyde yer alan Toros Dağlarından yer altı sularıyla beslendiğini anlatan Elhatip şöyle devam etti:

'Araştırmalarımı 10-20 yıllık zaman aralıklarına göre yapıyorum. 1980-2000'li yıllara bakıldığında Tuz Gölü'nü besleyen nehirler, yüzey suları ve yağışlar yeterliydi. Tuz Gölü'nün 1987 yılında yüzey doluluk oranı 92 bin 562 hektardı. 2019'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yaptığımız Tuz Gölü Biyoçeşitliliği Araştırma Projesi kapsamında sondaj kuyularının üstündeki su seviyesini ölçen cihazla yer altı sularının ölçümünü yaptık.

Uydu fotoğrafları karşılaştırmasıyla da gördük ki gölün su alanı 32 bin 552 hektara kadar düştü. Yani gölün sularının çekilme oranı yüzde 65 civarında.'

'HANGİ ÜRÜN EKİLİRSE EKİLSİN PİRİNÇ TARLASI SULAR GİBİ SULAMA YAPILMAMASI GEREKİYOR'

Elhatip, kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek ve suyu en iyi şekilde kullanabilmek için insanları eğitmek gerektiğini belirtti.

Suyun nasıl işlenmesi gerektiğinden çiftçilerin hangi bitkileri ekmesine kadar her konuda eğitimler verilmesi gerektiğini aktaran Elhatip, 'Çiftçilerimizin az su tüketen bitkileri ekmesi gerekiyor. Hangi ürün ekilirse ekilsin pirinç tarlası sular gibi sulama yapılmaması gerekiyor. Su kaynaklarımızın planlı bir şekilde kullanılması gerekiyor. Kullanılmadığında ilk başta yüzey suları kayboluyor. Ülkemizdeki birçok sulak alanlarını kaybettik. Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak aşırı yer altı suyu kullanımı su kaybımıza neden oluyor.' ifadesini kullandı.
İstinaf'tan Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesi kararı
Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
Başkan Erdoğan: Filistin İslam aleminin tamamının ortak davasıdır
Şiddet uygulayıp tecavüz etmekle suçladığı Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem Erdoğan: Çıplak fotoğraflarımı internete koymakla tehdit etti
Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı! Türksat 5B uzaya fırlatılacak
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik geriliyor
Somali'ye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı
Kanada'da bir öğretmen başörtüsü taktığı için işine son verildi
CHP HDP’nin tahrikine sessiz kaldı: 'Kürdistan'a özgürlük' provokasyonu yapan Nusrettin Maçin'i korudu
ABD'de Müslüman öğrencilere ait ibadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
BM'nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Cezanın üst sınırı artacak
Şiddet gören kızını korumak istemişti! Baba, canından oldu
Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
İYİ Parti'de kadına şiddet skandalı: Ben parti binasında dayak yerken, Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor: Hüzünlü öyküsünü duyan ziyarete geliyor

Bu mezar hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor: Hüzünlü öyküsünü duyan ziyarete geliyor

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası