Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında Türkiye-Suriye sınırında bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi yapıldığı açıklandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi yapıldığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:.'11,8 API DEĞERİNDE AĞIR PETROL KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRDİK''Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.'