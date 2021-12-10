  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

Metro ihalelerinde 529 milyon liralık farka rağmen Gülermak Firmasına veren ardından da çelişkili açıklamalarda bulunan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediyeyi borç batağına sokacak. Pazartesi günü meclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi isteyecek olan Soyer’e AK Parti’den sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananları 'savurganlık' olarak nitelendirdi.

Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Ekleme: 10.12.2021 - 15:51 Güncelleme: 10.12.2021 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Bir yandan Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira fark olmasına rağmen en düşük ikinci teklif olan Gülermak Firmasına veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğer
yandan da belediyenin içine düştüğü mali krizi aşmak için yine borçlanma yoluna gitti.

Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden aldığı art arda borçlanma yetkileri ile muhalefetin tepkisini çeken Soyer bu sefer de İZSU Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacının tedariki için
meclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.

HIZALDAN TEPKİ

Soyer'in borçlanma yetkisi istemesi muhalefetin de tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananları 'savurganlık' olarak
nitelendirdi.

KAYNAKLAR ÇARÇUR EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün olduğu gibi bugün de Tunç Soyer'in, İzmirlilerin vergileri ile yaratılan kaynakları verimli kullanmayıp çarçur ettiğini
belirten Hızal 'Kaynaklar verimli kullanılmayınca Soyer her zaman olduğu gibi yeni kaynak yaratmak için borçlanma yoluna gidiyor. Bu da belediyenin sırtındaki borç yükünü her geçen gün biraz daha artırıyor.

Sayın Soyer'in bir taraftan yatırım yapıyoruz deyip aslında belediye kaynaklarını yatırıma yönlendirmemesi diğer yandan da Buca metrosu gibi yaptığı bir takım ihalelerde yarım milyara yakın bir farkla ihaleyi başka bir firmaya vermesi bizim bu iddialarımızı da çok net bir şekilde doğruluyor. Büyükşehir Belediyesi, Sayın Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle her geçen gün biraz daha borç batağına sürükleniyor' diye konuştu.
Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği 'barınamıyoruz' provokasyonuna dur dedi
İYİ Partili Başkan kadın üyeye kabusu yaşatmıştı! Karar verildi...
Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası
Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum
Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis in aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında
Rus basını: BAE Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 alıyor
Ali Babacan'a Çanakkale'de soğuk duş: 'Davasını satan vatanı satar'
Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
İlber Ortaylı'dan kendi kanalında Deutsche Welle'ye Çerkes ayarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 'Başkan Erdoğan'ın kurumlardan bilgi isteme yetkisi kaldırılsın' başvurusunu reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform zincirine yeni bir halka ekliyoruz
İstinaf'tan Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesi kararı
Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi