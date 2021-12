Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

Bir yandan Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira fark olmasına rağmen en düşük ikinci teklif olan Gülermak Firmasına veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğeryandan da belediyenin içine düştüğü mali krizi aşmak için yine borçlanma yoluna gitti.Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden aldığı art arda borçlanma yetkileri ile muhalefetin tepkisini çeken Soyer bu sefer de İZSU Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacının tedariki içinmeclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.Soyer'in borçlanma yetkisi istemesi muhalefetin de tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananları 'savurganlık' olaraknitelendirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün olduğu gibi bugün de Tunç Soyer'in, İzmirlilerin vergileri ile yaratılan kaynakları verimli kullanmayıp çarçur ettiğinibelirten Hızal 'Kaynaklar verimli kullanılmayınca Soyer her zaman olduğu gibi yeni kaynak yaratmak için borçlanma yoluna gidiyor. Bu da belediyenin sırtındaki borç yükünü her geçen gün biraz daha artırıyor.Sayın Soyer'in bir taraftan yatırım yapıyoruz deyip aslında belediye kaynaklarını yatırıma yönlendirmemesi diğer yandan da Buca metrosu gibi yaptığı bir takım ihalelerde yarım milyara yakın bir farkla ihaleyi başka bir firmaya vermesi bizim bu iddialarımızı da çok net bir şekilde doğruluyor. Büyükşehir Belediyesi, Sayın Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle her geçen gün biraz daha borç batağına sürükleniyor' diye konuştu.