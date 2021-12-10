Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine stokçuluk cezası

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından harekete geçti. İzmir'deki otomotiv bayisine üst sınır olan 545 bin 550 liradan ceza verdiğini bildirdi.'STOKÇULUK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.Açıklamada, bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada stokçuluğa karşı yasal düzenleme yapılacağını ve cezai müeyyidelerin artırılacağını ifade etmişti.Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:Tabi şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz.