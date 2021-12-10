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Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ açıklamalarının ardından harekete geçti. Jet hızıyla hazırlanan kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, stokçuluğun önlenmesi için gerekli talimatları verdiğini belirterek, "Stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder." ifadelerini kullanmıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Ekleme: 10.12.2021 - 18:08 Güncelleme: 10.12.2021 - 18:18 / Editör: Ozge Selin
Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Edinilen bilgiye göre, AK Parti, stokçulukla ilgili 6585 sayılı Perakende Yasası'nda yer alan 'piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL para cezasının alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapacak. Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak; yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenleme yer alacak. Teklifte ayrıca aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörülen düzenleme yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi için talimat veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Özellikle fahiş fiyat artışları konusundaki her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı ciddiyetle takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, tüm kurumlarımıza, tüm belediyelerimize talimat veriyorum. Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Hem idari hem hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı böyle ağır bir suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır.

Türkiye tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder. Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan yakından ilgilisi yoktur. Serbest piyasa ekonomisi kuralsızlık, başı boşluk, vicdansızlık, insafsızlık ve ahlaksızlık demek değildir. Tam tersine bu sistem piyasa kuralları içerisinde hareket etmeyenlere kati surette izin verilmemesini gerektirir. Dünyanın her yerinde de serbest piyasa ekonomisi bu şekilde işler, işletilir. Hükümet olarak aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Bizim hiç kimsenin kazancında gözümüz yok. Bizim karşı çıktığımız ve mücadele ettiğimiz tek şey sömürüdür. Bu sömürü emek üzerinden yapılsa da karşıyız, mal ve hizmet üzerinde yapılsa da karşıyız, para üzerinden yapılsa da karşıyız. Vatandaşlarımız kazansın, üreticilerimiz kazansın, sanayicilerimiz kazansın, çalışanlarımız kazansın.

Velhasıl ülkemiz ve milletimiz hep beraber kazansın ki hedeflediğimiz refah düzeyine ulaşabilelim. Sadece kendisi kazanma hırsıyla ülkenin dengelerini bozmaya, milletin hakkına hukukuna girmeye kalkanlara izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle bankada, yastık altında, kasasında parası özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.'
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