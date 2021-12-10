Somali'ye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

Somali merkezli yayın kuruluşu The Daily Jubba, Somali’nin ilk Bayraktar TB2 İHA sevkiyatını aldığını öne sürdü. Türk İHA’larının ilk etapta istihbarat faaliyetleri için kullanıldığı, henüz bir hava saldırısı gerçekleştirmediği belirtiliyor. Özel bir taburun bu kapsamda eğitileceği de iddialar arasında.

Türk İHA/SİHA’larına ilgi gösteren ve satın alan ülkelerin sayısı artıyor. Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Fas, Türkmenistan, Kırgızistan ve Libya’nın Bayraktar TB2 İHA/SİHA aldığı biliniyor.TB2'YE İLGİ ARTIYORİngiltere, Litvanya, Kazakistan, Irak gibi dünyanın farklı noktalarından birçok ülkenin de ilgisi sık sık medyaya yansıyor.Tüm bunlara Türkiye'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssünün bulunduğu Somali de eklendi.'İLK SEVKİYAT TAMAM'Somali merkezli medya kuruluşu The Daily Jubba’nın haberine göre, Somali ilk Bayraktar TB2 İHA/SİHA sevkiyatını aldı.İHA'ların istihbari faaliyetler için kullanılmaya başlandığı, henüz taarruz maksadıyla görev almadığı ifade ediliyor.ÖZEL TABUR EĞİTİLECEKTaarruz amacıyla kullanılması için de özel bir taburun eğitimine yakın zamanda başlanacağı, Somalili yayın kuruluşunun iddiaları arasında.Somalili gazeteci Halid Foodhaadi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türk İHA/SİHA’larının Somali'de bulunduğunu söyledi.