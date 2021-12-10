Şiddet uygulayıp tecavüz etmekle suçladığı Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem Erdoğan: Çıplak fotoğraflarımı internete koymakla tehdit etti

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Gizem Erdoğan savunmasını yaptı. Bir yıl önce Samsun'da avukat katibi olarak çalışırken, İstanbul'da yaşayan Yıldırım ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıklarını anlatan Erdoğan, evlilik vaatleri üzerine işinden istifa edip İstanbul'a geldiğini söyledi.Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, birlikte yaşamaya başladıktan sonra Yıldırım'ın tavrının değiştiğini, kendisine şiddet uygulamaya başladığını, defalarca öldüresiyedövdüğünü anlattı. Sabah'ın haberine göre genç kadın, sürekli alkol ve uyuşturucu kullanan erkek arkadaşının çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ettiğini cinayetten bir gün erkek arkadaşının, çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ettiğini, cinayetten bir gün önce de zorla ters ilişkiye girip kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.Erkek arkadaşını kendinden uzaklaştırıp canını kurtarmak isterken öldürdüğünü savunan Gizem Erdoğan, 'Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, korkmuyorum ve yaşıyorum' ifadesini kullandı. Mahkeme başkanı kendisine ait bir intihar mektubu olduğunu sorunca Gizem Erdoğan, 'Polisler karakolda söyleyince hatırladım intihar mektubu yazdığımı. Ben aslında kendimi öldürmek istemiştim. Mektubu yazdıktan sonra silahı çenemin altına dayadım. Kapı açılmaya başladı, Zeynel geldi. 'Seni öldüreceğim' diye bağırınca onu uzaklaştırmak için ateş ettim. Normalde tabancayı işe giderken yanına alıyordu ama o gün evde bırakmıştı' diye konuştu.Gizem Erdoğan, erkek arkadaşının cep telefonunda bilirkişi incelemesi sonucunda bulunan çıplak fotoğraflar gösterilince, 'Fotoğraflar bana ait. Kalçama imza attığı fotoğrafı çektiğinden haberim yoktu' diye cevap verdi. Karakolda utandığı için herşeyi anlatamadığını, avukatlarına da çok sonradan anlatabildiğini söyleyen genç kadın, 'Daha sonra istemediğim şeyleri zorla yaşamış biri olarak aslında utanacak kişinin ben olmadığımı düşündüm' dedi. Mahkeme heyeti, Gizem Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 3 ay sonraya erteledi.Mahkemede olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan Gizem Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:* Zeynel sürekli evlenme vaadinde bulundu. Çok seviyordum, teklifini kabul ettim. Annem ve kuzenim ile konuştum. İlişkimin ciddi olduğunu, evlenme teklifi ettiğini söyledim. Annemerken olduğunu, ciddiyete bindiği zaman konuşabileceğimizi söyledi. Çevremdeki herkesle paylaştım. Bana 'iyi tanıdın mı, emin misin' diye sordular. Ben de onu kendim gibi gördüğümü, huyunun çok güzel olduğunu, iyi anlaştığımızı, hiç tartışmadığımızı söyledim. * Zeynel, İstanbul'da ev kiraladı. Ben de Samsun'daki işimden istifa edip onun yanınayerleştim. Her şey güzel gidiyordu. Beni arkadaşları Hanifi K. ve Gökhan E. ile tanıştırdı. Onların restoranına yemek yemeye götürmüştü.* Arkadaşlarını bir gün eve davet etti. Gökhan'ın kız arkadaşı ve bir çalışanı da vardı. Gökhan ve Hanifi ceplerinden uyuşturucu madde çıkarıp, içmeye başladılar. Tedirgin oldum. Zeynel'in uyuşturucu kullandığını biliyordum ancak bu kadar çok kullandığını bilmiyordum. * Bir akşam Zeynel'in telefonunu karıştırdığımda çok sayıda kız numarası gördüm. Bu ne diye sorunca telefonu elinden aldı, bana saldırdı. Samsun'a dönme kararı aldım, evin anahtarını verdim. 'Gitme, ne olur bırakma beni, ne istersen yaparım' dedi.