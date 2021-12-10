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Şiddet gören kızını korumak istemişti! Baba, canından oldu

Denizli’de 2 ay önce kaçarak evlendiği kocasından şiddet gören kadın, ailesini arayarak yardım istedi. Kadının babası ise duydukları karşısında öfkeye kapılarak damadına tokat attı. Ardından baba, dünürü tarafından silahla vurularak öldürüldü, kardeşi ile oğlu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şiddet gören kızını korumak istemişti! Baba, canından oldu
Ekleme: 10.12.2021 - 09:20 Güncelleme: 10.12.2021 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Şiddet gören kızını korumak istemişti! Baba, canından oldu
Uşak’ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma İ., 2 ay önce kaçarak Denizli’nin Bekilli ilçesinde yaşanan Can İ., ile evlendi.

ŞİDDET GÖRDÜ, AİLESİNE ANLATTI

Çiçeği burnunda çift arasında, kısa sürede tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu tartışmaların sonuncusunda eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Fatma İ., Uşak’ta yaşanan ailesini arayarak yaşananları aktardı.

BABA, İŞ YERİNE GİDİP DAMADA TOKAT ATTI

Kızının şiddet gördüğünü öğrenen baba Abdullah K., kardeşi Ferman K. ile oğlu Murat K’yı yanına alarak Bekilli Sanayi Sitesi’nde lastikçilik yapan dünürü Gürcan İ’nin iş yerine geldi. Babasıyla birlikte aynı iş yerinde çalışan damadı Can İ. ile konuşmaya başlayan Abdullah K., konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine damadına tokat attı.

DÜNÜRÜ, SİLAHLA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Oğlunun gözleri önünde tokatlanmasını hazmedemeyen Gürcan İ., “Sen benim oğluma nasıl vurursun” dedikten sonra, yanında bulundurduğu silahla dünürlerine rastgele ateş etti. Ardı ardına ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Abdullah K., Ferman K. ve Murat K’ya isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı baba Abdullah K., tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Durumu ağır olan Ferman K. ile hayati tehlikesi bulunmayan Murat K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını korumaya çalışırken hayatını kaybeden babanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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