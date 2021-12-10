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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Ekleme: 10.12.2021 - 20:45 Güncelleme: 10.12.2021 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın cenazesi (29), Balıkesir'in Edremit ilçesinde defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e buradan da Zeytinli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Bu sırada şehidin annesi Nihal ve eşi Anna Sarı gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİDE SON VEDA

Ardından şehidin naaşı mahalle meydanındaki tören alanına getirildi. Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç sağanak yağış altında cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile diğer ilgililer katıldı.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olmuş, gerçekleştirilen hava harekatıyla da 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
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