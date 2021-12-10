  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 10 Aralık 2021'e ait vaka, vefat ve aşılama rakamları duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı..

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Ekleme: 10.12.2021 - 19:44 Güncelleme: 10.12.2021 - 19:46 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka, vefat ve aşılama rakamları duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı. Bakan Koca, 'Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı.' dedi.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü
Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alacak
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Beşiktaş şehitleri için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu yine 'PKK' diyemedi: Ahdimdir terörü bu topraklardan temizleyeceğim
CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Bahçeli: Artık CHP’yi HDP’den ayrı değerlendirmek imkansızdır
Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği 'barınamıyoruz' provokasyonuna dur dedi
İYİ Partili Başkan kadın üyeye kabusu yaşatmıştı! Karar verildi...
Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası
Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum
Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis in aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında
Rus basını: BAE Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 alıyor
Ali Babacan'a Çanakkale'de soğuk duş: 'Davasını satan vatanı satar'
Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi