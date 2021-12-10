Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı vaka, vefat ve aşılama rakamları duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloyu sosyal medyadan yorumladı. Bakan Koca, 'Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı.' dedi.