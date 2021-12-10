Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

29 Kasım'da yaşanan olayda yağ deposunda çalışan Ann Sriya isimli 38 yaşındaki bir kadın, patronunun kendisine kızıp azarlamasına sinirlenimce yaktığı bir parça kağıdı yakıt tanklarına atıp depoyu havaya uçurdu.Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürebilmek için 4 saat boyunca uğraştı. Yangın nedneiyle 40 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 16 milyon lira) değerinde hasar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntüler ise tüm deponun alevler içinde kaldığını gösteriyor.9 yıldır fabrikada çalışan Sriya ifadesinde polise patronu kendisini azardığı için böyle bir şey yaptığını, strese girdiğini ancak zararın bu kadar büyük olacağını tahmin etmediğini söyledi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişinin elinde bir kağıt parçasıyla yakıt deposuna doğru ilerlediği ve bir süre sonra da alevlerin yükseldiği görüldü.