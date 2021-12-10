  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Tayland'da yağ deposunda çalışan bir kadın, kendisini azarlayan patronuna kızınca binlerce litrelik yağın olduğu depoyu havaya uçurdu. Yaktığı bir kağıt parçasını yakıt deposuna atan kadın, 16 milyon liralık zarara neden oldu.

Ekleme: 10.12.2021 - 15:07 Güncelleme: 10.12.2021 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu
29 Kasım'da yaşanan olayda yağ deposunda çalışan Ann Sriya isimli 38 yaşındaki bir kadın, patronunun kendisine kızıp azarlamasına sinirlenimce yaktığı bir parça kağıdı yakıt tanklarına atıp depoyu havaya uçurdu.

EKİPLER 4 SAAT BOYUNCA UĞRAŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürebilmek için 4 saat boyunca uğraştı. Yangın nedneiyle 40 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 16 milyon lira) değerinde hasar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntüler ise tüm deponun alevler içinde kaldığını gösteriyor.

'BU KADAR BÜYÜK BİR HASARA NEDEN OLACAĞINI TAHMİN ETMEDİM'

9 yıldır fabrikada çalışan Sriya ifadesinde polise patronu kendisini azardığı için böyle bir şey yaptığını, strese girdiğini ancak zararın bu kadar büyük olacağını tahmin etmediğini söyledi.

ALEVLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişinin elinde bir kağıt parçasıyla yakıt deposuna doğru ilerlediği ve bir süre sonra da alevlerin yükseldiği görüldü.
Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği 'barınamıyoruz' provokasyonuna dur dedi
İYİ Partili Başkan kadın üyeye kabusu yaşatmıştı! Karar verildi...
Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası
Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum
Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis in aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında
Rus basını: BAE Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 alıyor
Ali Babacan'a Çanakkale'de soğuk duş: 'Davasını satan vatanı satar'
Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
İlber Ortaylı'dan kendi kanalında Deutsche Welle'ye Çerkes ayarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 'Başkan Erdoğan'ın kurumlardan bilgi isteme yetkisi kaldırılsın' başvurusunu reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform zincirine yeni bir halka ekliyoruz
İstinaf'tan Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesi kararı
Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi