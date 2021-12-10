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Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Osman Kavala'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.

Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Ekleme: 10.12.2021 - 15:53 Güncelleme: 10.12.2021 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocak'a ertelenmişti. Karara yönelik 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatına, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021’de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021’deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti
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Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
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