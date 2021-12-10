Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun ormanında 3 noktayı ateşe veren, 4'üncü noktayı da yakmaya çalıştığı sırada yakalanıp 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanan Semih Kuloğlu'nun (31) yargılanmasına başlandı. Kuloğlu, duruşmada ısınmak için ateş yaktığını ileri sürdü. Haberin detayları...
Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün
bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18
Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha
çıktı.
SUÇÜSTÜ YAKALANINCA "EVİMİ YAKIYORUM" DEDİ
Ormanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih
Kuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, "Neden
yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" karşılığını verdi. Vatandaşların linç
girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını
söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını
öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
"ALLAH'TAN MESAJ GELDİ"
Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan Semih
Kuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını "Allah'tan mesaj geldi"
diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin
ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu'nun 'kasten
orman yakmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından
Kuloğlu'nun yargılandığı dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye
başlandı. Sanık Kuloğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli
Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü
avukatları da salonda hazır bulundu.
"ISINMAK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTIM"
Semih Kuloğlu, evi yandığı için sokakta kaldığını anlattı. Telefonu ve parası olmadığı için
resmi kurumlardan yardım talep ettiğini aktaran Kuloğlu, "Manavgat Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitli
kurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftan
aldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül'de geldim.
Terminalde otobüsten indim, kalacak yerim olmadığı için yakında bulunan
ormanlık alana gittim. Ben ormana vardığımda saat 05.30-06.00 civarıydı. Hava
soğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı.
Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi.
"İLK İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"
Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu,
"Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kasten
yakmam söz konusu değildir" diye konuştu. Sanık Kuloğlu, savcılık ifadesinde bahsettiği
istihbaratçı olduğuna dair beyanı konuşmak istemediğini söyledi.
"BİR ŞEYLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görev
yapan Seyit Ahmet Öz, ormanda yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıktıklarını, 2-3 noktadan
duman çıktığını gördüklerini anlattı. Ormana girerken sanığı gördüklerini dile getiren Öz,
"Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleri
yakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik.
Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzda
çakmağı çıkarıp bize verdi" dedi.
Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.