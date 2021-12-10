Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım

Manavgat'ın turizm merkezi Titreyengöl'de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türününbulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18Eylül'de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve AntalyaBüyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın dahaçıktı.SUÇÜSTÜ YAKALANINCA "EVİMİ YAKIYORUM" DEDİOrmanda araştırma yapan görevliler, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan SemihKuloğlu'nu suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, "Nedenyakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" karşılığını verdi. Vatandaşların linçgirişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangınısöndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığınıöne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü."ALLAH'TAN MESAJ GELDİ"Olay öncesinde Side Mahallesi'nde tek başına oturduğu evini yaktığı ortaya çıkan SemihKuloğlu, jandarmadaki ifadesinde Sorgun ormanındaki yangını "Allah'tan mesaj geldi"diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söyledi. Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerininardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDIManavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu'nun 'kastenorman yakmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardındanKuloğlu'nun yargılandığı dava, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeyebaşlandı. Sanık Kuloğlu, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek GüvenlikliCezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatlarıyla Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüavukatları da salonda hazır bulundu."ISINMAK MAKSADIYLA ATEŞ YAKTIM"Semih Kuloğlu, evi yandığı için sokakta kaldığını anlattı. Telefonu ve parası olmadığı içinresmi kurumlardan yardım talep ettiğini aktaran Kuloğlu, "Manavgat Sosyal Yardımlaşmave Dayanışma Vakfı'ndan aldığım parayla bilet alarak Ankara'ya gittim. Çeşitlikurumlardan yardım istedim ancak olumlu sonuç alamadım. Sadece vakıftanaldığım parayla dönüş biletini alabildim. Manavgat'a 18 Eylül'de geldim.Terminalde otobüsten indim, kalacak yerim olmadığı için yakında bulunanormanlık alana gittim. Ben ormana vardığımda saat 05.30-06.00 civarıydı. Havasoğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı.Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi" dedi."İLK İFADEMİ KABUL ETMİYORUM"Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu,"Benim şimdiki ifadem doğrudur. Önceki ifademi kabul etmiyorum. Ormanı kastenyakmam söz konusu değildir" diye konuştu. Sanık Kuloğlu, savcılık ifadesinde bahsettiğiistihbaratçı olduğuna dair beyanı konuşmak istemediğini söyledi."BİR ŞEYLERİ YAKMAYA ÇALIŞIYORDU"Duruşmada tanık olarak dinlenen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde şef olarak görevyapan Seyit Ahmet Öz, ormanda yangın çıktığı ihbarı üzerine yola çıktıklarını, 2-3 noktadanduman çıktığını gördüklerini anlattı. Ormana girerken sanığı gördüklerini dile getiren Öz,"Yarı çıplak vaziyetteydi, elinde bir sopa vardı. Yere doğru eğilmiş bir şeyleriyakmaya çalışıyordu. Biz kendisini yakaladık. Jandarmaya haber verdik.Yakalanmadan önce elini cebine sokmuştu. Cebine ne koyduğunu sorduğumuzdaçakmağı çıkarıp bize verdi" dedi.Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.