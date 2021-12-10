Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir çevreleri, Konya'nın batısı, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve güneyi ile İstanbul çevrelerinde, Ege Bölgesi ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Marmara'nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yer yer fırtına şeklinde(50-70 km /saat yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi'nde 10.12.2021 Cuma günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sel, su baskını,yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksekkesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması,ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan Meteorolojiden 22 ile sarı 3 ile turuncu uyarı geldi.Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batı kesimi, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve güney kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği bekleniyor.BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların körfez kesiminde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerelkuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,İZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olmasıbekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevrelerinde yerelkuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batısında güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetliHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri ile Konya'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bolu, Düzce çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORDU °C, 17°CParçalı bulutluRİZE °C, 17°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BİNGÖL °C, 9°CParçalı bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluKARS °C, 3°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu