Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi pazar (11 Aralık-1 2Aralık 2021) dahil olmak üzere yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu duyurdu..Hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. Peki hangi illerimizde kar var? İşte detaylar....SON DAKİKA HABERİ: KAR YAĞIŞI GELİYORMeteoroloji, 13 kent için kar yağışı uyarısında bulundu..Kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde:14 Aralık Salı: Kütahya, Yozgat, Sivas, Bayburt, Muş15 Aralık Çarşamba: Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli.Pazartesi günü ise; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor..METEOROLOJİ SON DAKİKA: 3 İLE TURUNCU, 22 İLE SARI UYARIMeteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.Rüzgarın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi..AFAD'DAN FLAŞ UYARIMeteoroloji'nin duyurusunun ardından AFAD'dan da uyarı geldi.Sel, su baskını, dolu, hortum ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı..METEOROLOJİ'DEN 25 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla'yı turuncu kod ile uyardı. 3 ilde şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 22 ile de sarı uyarı yapıldı.İŞTE TÜRKİYE İÇİN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batı kesimi, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve güney kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği bekleniyor.BURSA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların körfez kesiminde kuvvetli olması bekleniyor..EGEParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,İZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batısında güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetliHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri ile Konya'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bolu, Düzce çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıDÜZCE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 13°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORDU °C, 17°CParçalı bulutluRİZE °C, 17°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BİNGÖL °C, 9°CParçalı bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı bulutluKARS °C, 3°CParçalı bulutluVAN °C, 6°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 10°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve az bulutlu