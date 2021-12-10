Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre; Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi pazar (11 Aralık-1 2Aralık 2021) dahil olmak üzere yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu duyurdu..
Hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. Peki hangi illerimizde kar var? İşte detaylar....
SON DAKİKA HABERİ: KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji, 13 kent için kar yağışı uyarısında bulundu..
Kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde:
14 Aralık Salı: Kütahya, Yozgat, Sivas, Bayburt, Muş
15 Aralık Çarşamba: Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli.
Pazartesi günü ise; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor..
METEOROLOJİ SON DAKİKA: 3 İLE TURUNCU, 22 İLE SARI UYARI
Meteoroloji ayrıca, 22 ile sarı 3 ile ise turuncu uyarı yaptı. İzmir, Aydın ve Muğla'da şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Çanakkale, Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde de kuvvetli yağış etkili olacak.
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi..
AFAD'DAN FLAŞ UYARI
Meteoroloji'nin duyurusunun ardından AFAD'dan da uyarı geldi.
Sel, su baskını, dolu, hortum ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı..
METEOROLOJİ'DEN 25 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Muğla'yı turuncu kod ile uyardı. 3 ilde şiddetli rüzgar ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. 22 ile de sarı uyarı yapıldı.
İŞTE TÜRKİYE İÇİN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren batı kesimi, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve güney kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların körfez kesiminde kuvvetli olması bekleniyor..
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 km/saat yer yer 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in batısında güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın batı ve kuzey kesimleri ile Konya'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Bolu, Düzce çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİNGÖL °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu