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Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar kurundaki yükselişe müdahale etti. Merkez Bankası "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
Ekleme: 10.12.2021 - 13:53 Güncelleme: 10.12.2021 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
Merkez Bankası piyasaya satım yönünden doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Yeni adımla birlikte dövize 3. müdahale de gelmiş oldu.

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI NEDENİYLE..."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinden yayımlanan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.
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Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
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