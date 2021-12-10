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Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretindeki fındık gafı olay oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı gönderme de beğeni topladı.

Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
Ekleme: 10.12.2021 - 11:43 Güncelleme: 10.12.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun gafına fındığın diyarı Ordu'dan olay gönderme: Peki bundan fındığın haberi var mı?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Şanlıurfa'daydı. Kılıçddaroğlu burada Şanlıurfa'nın tarım üretimine ilişkin bazı rakamlar paylaştı, 'Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir.' dedi. Şanlıurfa fındık üretiminde ilk 25 il arasında bile yer almıyordu. Bunun üzerine sosyal medyada binlerce esprili paylaşım yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı gönderme de gecenin akılda kalan paylaşımları arasına girdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'FINDIK' GAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın en çok fındık üretimi yapan iller arasında yer aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'sini tek başına Şanlıurfa üretir.' dedi.

ŞANLIURFA İLK 25'TE YER ALMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun yüzde 42 oranını verdiği Şanlıurfa, Türkiye'de fındık üretimi yapan iller arasında ilk 25'te bile yer almıyor. Bu bilgi sonrası Kılıçdaroğlu'nun videosu sosyal medyada viral oldu.



ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: FINDIĞIN BUNDAN HABERİ VAR MI?

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası sosyal medyadaki binlerce kullanıcı gibi konuya kayıtsız kalamadı. Belediyenin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun videosu paylaşıldı, 'Peki bundan fındığın haberi var mı?' ifadeleri ile göndermede bulunuldu.

Belediyenin paylaşımı onlarca beğeni ve paylaşım aldı.
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