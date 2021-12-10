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Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulundu

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü kenarında dört mevsimdir süren kazı çalışmalarında yankı uyandıran bir keşif yapıldı. Çalışmalarda bu sene ilk defa bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

Ekleme: 10.12.2021 - 19:01 Güncelleme: 10.12.2021 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Kayseri’de heyecanlandıran keşif! Bütün halinde gergedan kafatası bulunduKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile Kayseri Müzesi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan ve kazı başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun yürüttüğü faaliyetlerin dördüncü sezonu sona erdi..

Arazideki çalışmalar sonucu, Proboscidealar (hortumlugiller-filler), Bovidae (keçi, antilopgiller), Hipparion (3 toynaklı at), Carnivora (etciller), Giraffidae (zürafalar), Rhinoceratidae (gergedanlar) familyalarının Yamula faunasını oluşturduğu ortaya çıktı..

7.5 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT FOSİLLER

Kazıda çıkarılan ve 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen çeşitli hayvanlara ait fosiller, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzmanlar tarafından titizlikle temizlenerek bakımı yapılıyor.

İLK DEFA BULUNDU!

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.


İLK DEFA BULUNDU!

Bu yıl ağırlıklı olarak daha zengin fosil yatağı olan Hırkaköy'de yapılan kazılarda ilk kez bütün halinde gergedan kafatası bulundu.

Anadolu'da bu denli iyi korunmuş ve bütüne yakın fosil örnekleri kolay kolay bulunmamasına rağmen Yamula'nın fosilleri bu özelliğiyle önemini ortaya koyuyor..

Bu yılki kazılarda bir etçile (carnivora) ait kafatası da ortaya çıkarıldı.

.FAZLA SAYIDA MATERYAL BULUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açıklamasında sponsorluğunu üstlendikleri kazı çalışmalarında filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, etçil hayvanlarla ilgili oldukça fazla sayıda materyal ortaya çıktığını belirtti.

BİLİM DÜNYASINDA SES GETİRDİ

Fosillerin yapılan bilimsel çalışmalar ve incelemeler sonunda 7,5 milyon yıla kadar tarihlendiğine dikkati çeken Büyükkılıç, "Burada daha önce gergedanla ilgili kemikler, kafatası parçaları bulundu. Ancak bütün olarak ilk defa böyle bir gergedan kafatasının ortaya çıkması, bütün olması bilim insanları arasında oldukça büyük yankı uyandırdı." diye konuştu.

Büyükkılıç, inceleme, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılan fosillerin, yapımı devam eden Paleontoloji Müzesinde sergileneceğini sözlerine ekledi.

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