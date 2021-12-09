Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İmamoğlu’nun 26 danışmanının isim ve soy isimlerini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının yüksek oranda danışmanlık ücreti aldığı ifade edildi. Danışmanlara Passat marka makam aracı, makam şöförü ve asistan tahsis edildiği öğrenildi. Danışmanların çaycılarının da olduğu bildirildi.
BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR?
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, 'Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?' diye sordu.
Şahin, 'İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu haketmiyor!' ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu şöyle:
Ertan Yıldız
Yiğit Oğuz Duman
Tonguç Çoban
Baki Aydöner
Gökhan Günaydın
Filiz Doğan
Yakup Öner
Ergün Şahin
Melih Geçek
Cengiz Özkarabekir
İrfan Baran
İbrahim Bülbüllü
Hakkı Sağlam
İbrahim Kalpaklıkaya
Resul Emrah Şahan
Bülent Akköse
Hakan Akkuş
Fatih Oğuz
Ceren Akdağ
Mehmet Çakılcıoğlu
Murat Ongun
Murat Kantekin
Cemalettin Özdemir
Zeynep Neyza Akçabay
Hasan Uzunyayla