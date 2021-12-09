Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının yüksek oranda danışmanlık ücreti aldığı ifade edildi. Danışmanlara Passat marka makam aracı, makam şöförü ve asistan tahsis edildiği öğrenildi. Danışmanların çaycılarının da olduğu bildirildi.BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR?AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, 'Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?' diye sordu.Şahin, 'İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu haketmiyor!' ifadelerini kullandı.Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu şöyle:Ertan YıldızYiğit Oğuz DumanTonguç ÇobanBaki AydönerGökhan GünaydınFiliz DoğanYakup ÖnerErgün ŞahinMelih GeçekCengiz Özkarabekirİrfan Baranİbrahim BülbüllüHakkı Sağlamİbrahim KalpaklıkayaResul Emrah ŞahanBülent AkköseHakan AkkuşFatih OğuzCeren AkdağMehmet ÇakılcıoğluMurat OngunMurat KantekinCemalettin ÖzdemirZeynep Neyza AkçabayHasan Uzunyayla