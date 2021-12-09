  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İmamoğlu’nun 26 danışmanının isim ve soy isimlerini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
Ekleme: 9.12.2021 - 23:54 Güncelleme: 10.12.2021 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının yüksek oranda danışmanlık ücreti aldığı ifade edildi. Danışmanlara Passat marka makam aracı, makam şöförü ve asistan tahsis edildiği öğrenildi. Danışmanların çaycılarının da olduğu bildirildi.

BU DANIŞMALARA NE DANIŞILIYOR?

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Ekrem İmamoğlu'nun 26 danışmanın isim ve soy isimlerini paylaştı. Fahri Şahin, 'Bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı?' diye sordu.

Şahin, 'İBB'nin 'Misafir' Belediye Başkanı'nın 26 kişilik danışman kadrosu var. (Hizmet alımı yaptığı danışmanlık şirketleri hariç) İstanbul'un hizmete hasret kaldığı görülünce insanlar doğal olarak soruluyor; bu danışmalara ne danışılıyor? İBB'nin sorunları mı, siyasi kariyer planı mı? İstanbul bunu haketmiyor!' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman kadrosu şöyle:

Ertan Yıldız
Yiğit Oğuz Duman
Tonguç Çoban
Baki Aydöner
Gökhan Günaydın
Filiz Doğan
Yakup Öner
Ergün Şahin
Melih Geçek
Cengiz Özkarabekir
İrfan Baran
İbrahim Bülbüllü
Hakkı Sağlam
İbrahim Kalpaklıkaya
Resul Emrah Şahan
Bülent Akköse
Hakan Akkuş
Fatih Oğuz
Ceren Akdağ
Mehmet Çakılcıoğlu
Murat Ongun
Murat Kantekin
Cemalettin Özdemir
Zeynep Neyza Akçabay
Hasan Uzunyayla
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek
İYİ Parti'de kadına şiddet skandalı: Ben parti binasında dayak yerken, Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı
Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşı kurtarıldı
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Fenerbahçe-Frankfurt | CANLI
Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Muş: İhracatta yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı
Yine Millet İttifakı yine el hareketi! İYİ Partili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu'na özenince ortalık karıştı
Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı
Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da şok: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto ettiler...
CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası