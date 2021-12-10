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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak

Yeni yargı paketi, yakında TBMM'nin gündemine sunulacak. Erdoğan, kadına yönelik şiddet karşısında atılacak adımı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Ekleme: 10.12.2021 - 12:41 Güncelleme: 10.12.2021 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
Son dönemde kadına yönelik şiddet olaylarının artmasının ardından sert tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin video mesajında konuya değindi.

KADINA ŞİDDETTE CEZALARIN AĞIRLAŞTIRILMASI KARAR

Erdoğan, 'İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.' dedi.

Kadınlara kamusal alanda varolma hakkı tanımayan ayrımcı düzenlemelerin Batılı ülkelerde hiçbir tepki çekmeden rahatlıkla hayata geçebildiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

'Sınırlarımız dışında tüm bunları yaparken ülkemiz içinde de kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere her kesimden insanımızın hak ve özgürlüklerini genişletmeye gayret ediyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi açıkladığımız 30 Mayıs 2019 tarihinden bugüne kadar 5 yargı paketini hayata geçirdik.

'MECLİS'İN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ'

Yakında Meclisimizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketi ile bu reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nun hareket kabiliyetini artıracağımız bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.'
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