CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir

TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı.Altay'ın 'HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz' ifadelerine tepkiler yükseldi.Altay'ın terör örgütü PKK'nın siyasi faaliyet ilişkisi yürüttüğü HDP'ye ilişkin sözlerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert çıkıştı.'HDP, PKK BAĞLANTILI OLABİLİR'Altay açıklamasında, ''Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. Türkiye'de bunu biliyoruz. AK Parti 'nin içinde FETÖ ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden 'AK Parti teröristtir' diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir.' ifadelerini kullandı.LEVENT BÜLBÜL'DEN SERT TEPKİCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz' dedi.MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise 'HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor' dedi.Bunun üzerine Altay, 'HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?' ifadelerini kullandı.MHP'li Bülbül ise, 'HDP'yi savunmak sana mı düştü?' diye cevap verdi.'PARTİNİN KURUMSAL KİMLİĞİ TERÖRİZE EDİLEMEZ'AK Parti ve MHP sıralarından tepki gören Altay, 'Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır.' diye ekledi.