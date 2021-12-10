  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir

Engin Altay Meclis'te HDP'yi savunarak "Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
Ekleme: 10.12.2021 - 18:30 Güncelleme: 10.12.2021 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
TBMM Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Görüşmeler sırasında CHP ile MHP milletvekilleri arasında HDP üzerinden tartışma çıktı.

Altay'ın 'HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz' ifadelerine tepkiler yükseldi.

Altay'ın terör örgütü PKK'nın siyasi faaliyet ilişkisi yürüttüğü HDP'ye ilişkin sözlerine MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül sert çıkıştı.

'HDP, PKK BAĞLANTILI OLABİLİR'

Altay açıklamasında, ''Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. Türkiye'de bunu biliyoruz. AK Parti 'nin içinde FETÖ ile ilişkili insanlar var. Ben bu yüzden 'AK Parti teröristtir' diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir.' ifadelerini kullandı.

LEVENT BÜLBÜL'DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'HDP ile didişmeyi bırakın. Hükumetinize söyleyin adam gibi mücadele etsin. HDP'yi terörize ederek falan Türkiye terörle mücadele etmiş olmaz' dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ise 'HDP ile müzakere edelim gibi bir cümle kuruyor' dedi.

Bunun üzerine Altay, 'HDP ile siz de müzakere ediyorsunuz Sayın Bülbül, ne alakası var? 'PKK ile etkin mücadele edin' diyorum. HDP ile ne alakası var?' ifadelerini kullandı.

MHP'li Bülbül ise, 'HDP'yi savunmak sana mı düştü?' diye cevap verdi.

'PARTİNİN KURUMSAL KİMLİĞİ TERÖRİZE EDİLEMEZ'

AK Parti ve MHP sıralarından tepki gören Altay, 'Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır.' diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
Beşiktaş şehitleri için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu yine 'PKK' diyemedi: Ahdimdir terörü bu topraklardan temizleyeceğim
CHP'li Engin Altay: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
Stokçulara 2 milyon TL ceza! AK Parti’nin kanun teklifi hazır
Bahçeli: Artık CHP’yi HDP’den ayrı değerlendirmek imkansızdır
Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği 'barınamıyoruz' provokasyonuna dur dedi
İYİ Partili Başkan kadın üyeye kabusu yaşatmıştı! Karar verildi...
Ticaret Bakanlığından otomotiv bayisine 545 bin 550 lira stokçuluk cezası
Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Ormanın 3 yerini ateşe veren sanık: Isınmak için ateş yaktım
İBB'de yüksek maaşla çalışan Fırat Bıcırdı PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi: Her girdiğim işten Suriyelilerden dolayı çıkarılıyorum
Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde yeni gelişme! Polis in aracının altına bomba yerleştirenler gözaltında
Rus basını: BAE Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 alıyor
Ali Babacan'a Çanakkale'de soğuk duş: 'Davasını satan vatanı satar'
Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale
Tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tahir Güven’in öldürülmesini PKK adına Miraz gerçekleştirdi
İlber Ortaylı'dan kendi kanalında Deutsche Welle'ye Çerkes ayarı
Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Patronunun kendisini azarlamasına sinirlenen kadın binlerce litrelik yağın bulunduğu depoyu hava uçurdu

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan 'Kesinlikle dokunmayın' uyarısı

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü alarm veriyor! Yüzey sularının yüzde 65'i çekildi

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

ABD'de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi