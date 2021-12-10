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Beyaz Gazete
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CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en genç nüfusu Şanlıurfa'da gençlerle buluştu" paylaşımının ardından doğru ilin Hakkari olduğu ortaya çıktı.

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
Ekleme: 10.12.2021 - 00:46 Güncelleme: 10.12.2021 - 00:55 / Editör: Ozge Selin
CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına son süratle devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği hala kendini koruyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ESNAF VE MESLEK ODALARININ ARDINDAN GENÇLERLE BULUŞTU

Birtakım seçim hazırlığına girip, il il gezen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sefer ki adresi Şanlıurfa oldu.

Burda esnaf ve meslek odaları ile buluşan Kılıçdaroğlu ardından gençlerle bir araya geldi.

CHP PAYLAŞIMDA EN GENÇ İLİN ŞANLIURFA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasında duyurulan paylaşımda, yapılan hata gözlerden kaçmadı.

Gençlik buluşması adı altında yayınlanan paylaşımda, 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en genç yaş ortalamasına sahip ili Şanlıurfa'da gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtladı' notu düşüldü.

TUİK RAKAMLARINA GÖRE EN GENÇ İLİN HAKKARİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

TUİK verilerine bakılan rakamlarda da en genç yaş ortalamasına sahip ilin Hakkari olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e gitmişti.

TÜİK yetkililerinin, Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine kapıyı açmaması üzerine kısa süreli gergin anlar yaşanmıştı.
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CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
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