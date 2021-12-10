CHP, asgari ücret önerisini açıkladı
CHP'li Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Asgari ücret kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, siyasi partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Özkoç, TÜİK'in enflasyon verilerini yanlış açıkladığını iddia ettikten sonra, parti olarak asgari ücret görüşlerini, "Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli" ifadeleriyle açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Özkoç, TÜİK'in enflasyon verilerini yanlış açıkladığını iddia ettikten sonra, parti olarak asgari ücret görüşlerini, "Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli" ifadeleriyle açıkladı.