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Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…

Gümüşhane'de yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki genç drift yapmak için kendi imkanlarıyla araç yaptı. Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracı kullanan gençler yapım sürecini adım adım anlattı. İşte o görüntüler….

Ekleme: 10.12.2021 - 20:19 Güncelleme: 10.12.2021 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
Cep telefonlarını ve bilgisayarını satarak 5 bin TL’ye kendi imkanlarıyla öyle bir şey yaptılar ki! Pvc boru kaplamasıyla…Gümüşhane'de 21 yaşında iki genç drift yapmak için kendilerine 3 tekerlekli araç yaptı.

Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracını kullanan gençler tekerleklerin üzerine pvc boru kaplaması geçirerek aracın dönüşlerini kolaylaştırdı.

Gümüşhane merkezde yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki arkadaş geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde cep telefonlarını satarak aldıkları malzemelerle kendilerine yaptıkları tek kişilik arabanın eksikliklerini fark edince yeni bir araç yapmak için kolları sıvadı.

Normal araçlarla drift yapmanın hem vatandaşları hem de trafiği tehlikeye attığını belirten Adem Balaban, bu nedenle bu aracı ürettiklerini ve trafiğe kapalı alanlarda eğlendiklerini söyledi..

Balaban, önce yaptıkları araçta el arabası tekerleği kullandıklarını fakat sorunlarla karşılaştıklarını bu nedenle de yeni araçta farklı tekerlek kullandıklarını kaydetti..

Kendilerine destek sağlanması halinde araçlarını daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Faik Enes Yücel (21) yapım sürecini şu ifadelerle anlattı:


-Hem dönmesi daha kolay oluyor hem de lastikleri erkenden bitmiyor..

-Aracımızın önünde mobilet düzeneği bulunuyor..

-Arkasında su motoru yer alıyor, su motoruna şanzıman ekleyip akstan dönme sağlıyoruz bu sayede aracımızı yürür hale getirdik.

-Biz bu aracı tamamen zevk ve trafiğe kapalı alanlarda gezmek için yaptık.

-Şu anda drift yasak olduğu için bu aracı biz uygun alanlara götürüp orada drift yapmak amaçlı kullanıyoruz..

-Gören vatandaşların tepkisi de gayet olumlu yönde.

- Biz imkan sağlanırsa bu aracımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

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