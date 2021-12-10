Başkan Ümit Kaya'dan 'Dünya İnsan Hakları Gününü' mesajı!

BM Danışmanı, UK Investment Group Yönetim Kurulu Başkanı ile WTBDC World Trade Council Dünya Başkanı olan Ümit Kaya 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 73. yıl önce kabul edilen ve tüm dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak görülen 'İnsan Hakları Beyannamesi'nin yıl dönümünde unutulmaması gereken en önemli nokta; tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğudur.10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, huzur ve barış dolu günler temenni ediyorum.