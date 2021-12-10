Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı! Türksat 5B uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat 5B uydusu ile ilgili önemli tarihi açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." ifadelerini kullandı.20 KAT FAZLA VERİMLİLİĞE SAHİPKaraismailoğlu, "Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkânı olan KA band kapasitesini 15 kat artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip." dedi.AYRINTILAR GELİYOR...