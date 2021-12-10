Bahçeli: Artık CHP’yi HDP’den ayrı değerlendirmek imkansızdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada muhalefete tepki gösterdi. Bahçeli, "Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır." ifadelerini kullandı.