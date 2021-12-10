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Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, zincir marketleri denetledi. Aynı firma tarafından üretilen aynı gramajlı bir deterjanın, 3 markette 3 farklı fiyattan satıldığını gören Şimşek, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Ekleme: 10.12.2021 - 17:06 Güncelleme: 10.12.2021 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
Gölbaşı Belediye Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının ardından bu alanda başlattığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor.

Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları inceleyen Başkan Ramazan Şimşek, bir deterjan markasının ürününün, üç ayrı markette üç farklı fiyattan satıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



Aynı gramajlı ürünün fiyatının marketlerden birinde 119 TL, diğerinde 140 TL, bir başkasında ise 186 TL olduğunu tespit eden Başkan Şimşek, "Böyle bir sorumsuzluğu kabul etmek mümkün değil. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ
Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarı da bozduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek vatandaştan son zamanlarda çok şikayet aldıklarını söyledi.



Şimşek, "A marketinde satılan bir ürün, diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. El birliğiyle bu fahiş fiyatların önüne geçmemiz gerekiyor. Arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.


Aynı ürüne 3 farklı etiket! Belediye Başkanı şaşkınlığını gizleyemedi
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