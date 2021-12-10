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Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?

Alerji aşısı, maddeyi belirli aralıklarla ve artan dozlarda hastaya vererek bağışıklık sisteminin alerjene adapte olmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Peki Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?

Ekleme: 10.12.2021 - 12:23 Güncelleme: 10.12.2021 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?
Alerji aşısı, vücudu alerjik reaksiyonlara neden olan alerjenlere karşı bağışıklık kazandıran uzun süreli bir tedavidir. Alerjik rinit, alerjik astım, konjonktivit, böcek alerjisi vb. için etkilidir. Çoğu insan alerjik enjeksiyonlara iyi yanıt verir.Enjeksiyonlar bir programa göre yapılır ve birkaç yıl içinde her hasta için kişiselleştirilir. Tedavi, bağışıklık sistemini alerjik olduğu bazı maddelere maruz bırakarak alerjenlere karşı duyarsızlık yaratmayı amaçlar. Tedavinin başlangıcında sınırlı dozda alerjen kullanın ve idame dozuna ulaşmak için zamanla alerjen miktarını kademeli olarak artırın. Haftalık ve aylık olarak tedavinin tamamlanması 3 ila 5 yıl sürer. Alerji aşısı tedavisinin en yaygın yan etkileri enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, kaşıntı ve şişliktir. Bazı durumlarda hapşırma, yırtılma, burun tıkanıklığı oluşabilir ve nadiren alerjik reaksiyonlar meydana gelir. Peki Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?


Alerji Aşısı Nedir?

Belirtilerden ziyade kök nedeni tedavi eden alerji aşıları, hastalığın temel nedenini hedefler ve etki genellikle kalıcıdır. Koruyucu ve tedavi edici etkileri olan alerji aşıları kortizon içermez.

Alerji aşısı olarak da adlandırılan alerjen immünoterapisi, bağışıklık sistemini alerjenlere tepki vermemek ve farklı şekillerde davranmak üzere eğiten bir tedavi ve yönetim planını ifade eder. Alerjenlere duyarlılığı azaltabilir ve arı sokmalarına alerjisi olan kişilerin yanı sıra alerjik rinit, alerjik astım ve toz akarları, evcil hayvan tüyü, küf, polen ve diğer alerjenlerin (Konjonktivit) neden olduğu göz alerjilerinin semptomlarını kalıcı olarak giderebilir.

Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?

Alerji Aşısı Nasıl Yapılır?

İlk olarak, semptomlara neden olan alerjeni belirlemek için bir alerji uzmanı (immünolog) tarafından bir alerji testi yapılır. İmmünoterapi, subkutan (subkutan/SCIT) ve sublingual (dil altı/SLIT) damla veya tablet şeklinde uygulanabilir. Dil altı aşısını haftada 3 gün, günde bir kez alın. Deri altı aşı genellikle üst kola enjekte edilir ve iki aşamada etkilidir:

Kişinin hassas alerjenlerine tepki vermesi için belirli aralıklarla vücuda küçük dozlarda alerjen içeren bir solüsyon enjekte edilir. Birikme evresi olarak da adlandırılan başlangıç ​​evresinde amaç, haftada bir veya iki kez artan dozlarda enjeksiyonlar yaparak vücuttaki alerjen sayısını artırmaktır. Son olarak, tedavi yanıtının optimal idame dozuna ulaşılır.

Bu aşama, vücudun alerjene alıştığı, yani etkili doza ulaşıldığı belirlendiğinde başlar. Etkili doz, alerjen duyarlılığının düzeyine ve ilk aşamaya verilen cevaba bağlıdır. Semptomlarda iyileşme görülmesi 12 aya kadar sürebilir ve tedavi genellikle 3-5 yıl boyunca ayda bir veya iki kez sürer. Tedavi sırasında sağlıklı işlev gören dozları kaçırmamak önemlidir.

Alerji Aşısı Ne Zaman Yapılmalı?

Mevsimsel alerjilerde tedavi polen mevsiminden yaklaşık 4 ay önce başlar.Diğer alerji türleri için tedavi için belirli bir başlangıç ​​tarihi yoktur ve yılın herhangi bir zamanında yapılabilir.

Alerji Aşısı Kimlere Yapılır?

Kullanılan alerji ilaçlarından verim alınamadığı ve çevresel faktörlerden kaçınmanın mümkün olmadığı durumlar,
Alerji ilaçlarının, kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girdiği veya çok fazla yan etkiye neden olduğu durumlar,
Uzun süre ilaç kullanmak istemeyenlerde,
Alerjik astım, alerjik rinit, göz alerjisi ve böcek alerjisi (arılar ve haşereler) olanlarda,
Yıl boyunca şiddetli alerji semptomları yaşayanlarda.

Alerji Aşısı Nedir? Alerji Aşısı Kimlere Yapılır? Alerji Aşının Yan Etkileri Nelerdir?

Alerji Aşısı Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Mevsimsel alerjiler: Çimen, yabani otlar veya ağaç polenleri gibi farklı polen türünün tetikleyebileceği alerjik astım, alerjik rinit ve konjonktivit (göz nezlesi) tedavisi.

İç mekan alerjenleri: Yıl boyunca semptomlara neden olabilen ev tozu akarları, küf veya evcil hayvan tüylerine karşı alerjiler.

Böcek alerjileri: Eşek arısı, bal arısı, ateş karıncası veya hamamböceği gibi genel böcek sokmaları veya ısırıklarının tetiklediği alerjik reaksiyonların önlenmesi.

Alerji Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, kaşıntı veya tahriş gibi lokal reaksiyonlar yaygındır. Enjeksiyondan birkaç saat sonra başladı ve kısa bir süre sonra azaldı.

Daha az yaygın olarak, hapşırma, burun tıkanıklığı veya kurdeşen gibi sistemik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Nadir durumlarda, alerjik reaksiyon, enjeksiyondan sonraki 30 dakika içinde meydana gelebilecek hayatı tehdit eden bir reaksiyondur. Anafilaktik şok, düşük tansiyon, baş dönmesi, nefes almada zorluk, boğazda şişme, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışmaya neden olabilir. Doktorunuzun reaksiyonlarınızı izleyebilmesi için aşılamadan sonra 30 dakika klinikte kaldığınızdan emin olun.


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