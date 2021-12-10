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7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular

2014 yılında 239 yolcuyla Malezya'dan kalkan ve o günden beri sırra kadem basan uçağa ne oduğunu halen bilinmiyor. Eski bir İngiliz havacılık emeklisi mühendis ise 7 yıldır uçağın gizemini çözmeye çalışıyor. Yaptığı araştırmaların sonuç verdiğini iddia eden mühendis uçağın Avustralya'da olduğunu söyledi.

7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Ekleme: 10.12.2021 - 15:10 Güncelleme: 10.12.2021 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
7 yıllık gizem çözülmüş olabilir! Kayıp uçakla ilgili yeni bulgular
Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçuş , 8 Mart 2014'te 239 yolcuyla Malezya'daki Kuala Lumpur'dan kalkmasından kısa bir süre sonra Hava Trafik Kontrolü ile bağlantısını kaybetti. Uçaktan bir daha haber alınamadı.

PEK ÇOK TEORİ VAR

Uçağın kaybolmasıyla ilgili pek teori ortaya atıldı. Kimileri teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi. Bazıları ise toplu cinayet ya da intihar durumun geçerli olduğunu düşündü. Askeri isttihbarat ise uçağın aniden Çin'in başkenti Pekin'den ayrılarak Hint Okyanusu üzerinden batıya yöneldiğini açıkladı.

'UÇAK AVUSTRALYA'DA'

İngiliz havacılığından emekli bir mühendis uçağına peşine düştü. 71 yaşındaki Richard Godfrey, gizemi çözmeye yardımcı olmak için 7 yıldır uğraşıyordu. Kaza yerini saptayan mühendis Richard Godfey, alanı daha da daralttı. Ve böylelikle uçağın Batı Avustralya'daki Perth kentinde olduğunu düşünüyor.

RADYO DALGALARINDAN TESPİT

Eski zamanlarda insanların evlerinde radyoların açıkken bir uçak indiğinde radyo dalgalarının bir süreliğine yok olduğunu belirten Godfey, bölgeye yakın yerde 143 tane kesintinin olduğunu tespit etti. Bu da Godfrey'in iddialarını doğruluyor.



'BU BİR KAZA DEĞİL'

Aynı zamanda Godfey, bunun bir kaza olmadığını da düşündüğünü söyledi. Çünkü uçakta bir yangın, basın kaybı ve teknik sorun varsa uçağın 7 saat boyunca uçamaması gerekiyor. Şimdilerde mühendis, uçağı bulabilmek için finansman arıyor.

DAHA ÖNCE İLGİNÇ BİR TEORİ ORTAYA ATILMIŞTI

Daha önce, Ty nickli bir Twitter kullanıcısı kısa süre önce kimliği belirsiz birinden sesli mesaj aldığını belirtmişti. Bu tweet paylaşımından bir gün sonra Ty, mesaj içeriğinin 'Tehlike SOS. Tahliye olurken dikkatli olun. İnsan değiller. SOS tehlike SOS' olduğunu ve kordinatlar verdiğini söylemişti. Zaten uçağın uzaylılar tarafından kaçırıldığı da teoriler arasındaydı.


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