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Türkiye Gaziantep'teki cani babaya öfke kustu! İfadesi kan dondurdu

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan cani baba Yunus Göç'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, bebeği ağladığı için bir anlık sinirle darp ettiğini söyleyen Göç, suçlamaları kabul etti. Bebeğin annesi Semra Göç'ün ise daha önce eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığındığı, eşi Yunus Göç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Semra Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

Türkiye Gaziantep'teki cani babaya öfke kustu! İfadesi kan dondurdu
Ekleme: 1.12.2021 - 10:53 Güncelleme: 1.12.2021 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Gaziantep'teki cani babaya öfke kustu! İfadesi kan dondurdu
Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"

Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor.

Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.


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